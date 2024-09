Five Nights TD Trade Value List

Play a tower defense game with a spooky twist with Five Nights TD! Your survival depends on the effectiveness of your units, so upgrading and trading will be essential. Find out below about each unit’s Five Nights TD trade value to help you make the right choice.

Trade Values in Five Nights TD

Below we have listed all units and the current trade value ranges. Each unit in this list ranges from Uncommon to Nightmare rarity to help you find the one you need.

Image Source: Roblox via Twinfinite

Unit Rarity Value (Souls) Freddy Uncommon 1 – 2 Chica Uncommon 1 -2 Foxy Rare 1 – 5 Toy Freddy Rare 1 – 5 Withered Chica Rare 1 – 5 Toy Bonnie Epic 2 – 10 Toy Chica Epic 2 – 10 Withered Foxy Epic 5 – 10 Bake Chica Epic 20 – 40 Coco Boy Mythic 10 – 20 Golden Freddy Mythic 10 – 20 Bonnie Mythic 15 – 30 Balloon Boy Mythic 15 – 40 Phantom Golden Freddy Mythic 40 – 50 Withered Freddy Mythic 85 – 120 Cupcake Tank Secret 3 – 7 Endo Secret 3 – 7 Puppet Secret 5 – 10 Spring Bonnie Secret 50 – 60 Fredbear Secret 50 – 90 Rock’n Bonnie Secret 50 – 100 Shiny Cupcake Tank Secret 70 – 115 Shadow Freddy Secret 70 – 120 Mangle Secret 85 – 145 Endo 04 Secret 80 – 150 Phantom Cupcake Secret 80 – 150 Pirate Foxy Secret 100 – 175 Rocketeer Mangle Secret 200 – 225 Crying Child Secret 200 – 225 Rad Freddy Secret 225 – 275 Witch Toy Chica Secret 250 – 300 Rave Demon Bonnie Secret 300 – 400 Alega Fredbear Secret 300 – 400 Freddles Secret 350 – 450 Commando Bonnie Secret 350 – 450 Phantom Puppet Secret 350 – 450 Scott Secret 400 – 500 Pirate Withered Foxy Secret 400 – 500 Abyssal Foxy Secret 400 – 500 Patriot Freddy Secret 600 – 800 Withered Golden Freddy Secret 650 – 900 Enforcer Bonnie Secret 650 – 800 Seven Seas Foxy Secret 700 – 800 Nightmare Secret 700 – 800 Shiny Rad Freddy Secret 800 – 900 Withered Bonnie Secret 900 – 1000 Shiny Endo 04 Secret 1000 Shiny Rockin Bonnie Secret 1000 Shiny Rave Demon Bonnie Secret 1000 – 1200 Endo 02 Secret 1000 – 1200 Nightmare Fredbear Secret 1100 – 1200 Plane Boy Secret 1100 – 1200 Shiny Commando Endo Secret 1000 – 1400 Sentinel Bonnie Secret 1000 – 1400 Shiny Phantom Cupcake Secret 1000 – 1500 Hydra Mangle Secret 1000 – 1500 Shiny Witch toy Chica Secret 1500 – 2000 Withered Golden Freddy Secret 1600 – 1800 Shiny Rocketeer Mangle Secret 2500 – 3000 Phantom Balloon Boy Secret 2500 – 3000 Tarnished Spring Bonnie Secret 2500 – 3000 Shiny Freddles Secret 2500 – 3000 Shiny Pirate Withered Foxy Secret 2500 – 3500 Nightmare Bonnie Secret 2500 – 3500 Shiny Crying Child Secret 3000 – 4000 Shiny Nightmare Secret 3000 – 4000 Shiny Phantom Puppet Secret 3000 – 4000 Shiny Abyssal Foxy Secret 3500 – 4000 Shiny Withered Bonnie Secret 4000 – 5000 Shiny Phantom Balloon Boy Secret 5000 – 6000 Shiny Scott Secret 6000 – 7000 Shiny Nightmare Fredbear Secret 7000- 8000 Shiny Fredbear Secret 7000 – 8000 Shiny Algae Fredbear Secret 7000 – 8000 Shiny Plane Boy Secret 7000 – 9000 Shiny Nightmare Bonnie Secret 8000 – 9000 Shiny Patriot Freddy Secret 9000 – 10,000 Shiny Sentinal Bonnie Secret 10,000 – 12,000 Shiny Enforcer Bonnie Secret 10,000 – 12,000 Shiny Endo 02 Secret 12,000 – 13,000 Shiny Seven Seas Foxy Secret 11,000 – 13,000 Shiny Withered Golden Freddy Secret 11,000 – 13,000 War Machine Foxy Secret 17,000 – 18,000 Shiny Tarnished Spring Bonnie Secret 21,000 – 22,000 Flame Empress Chica Secret 35,000 – 40,000 Shiny War Machine Foxy Secret 50,000 Shiny Empress Chica Secret 65,000 Circuit Breaker Freddy Nightmare 900 – 1000 Marionette Puppeteer Nightmare 1000 – 2000 Bounded Shadow Nightmare 1300 – 2000 Shadow Bonnie Nightmare 2000 – 3000 Springtrap Nightmare 3000 – 4000 Galleon Foxy Nightmare 3500 – 4000 Glitched Puppeteer Nightmare 4000 Phantom Mangle Nightmare 3000 – 4000 Nightmare Mangle Nightmare 4000 – 5000 Shiny Marionette Puppeteer Nightmare 5000 Shiny Bounded Shadow Nightmare 5000 Shiny Circuit Breaker Nightmare 6000 Blighted Endo Freddy Nightmare 6500 – 8000 Leviathan Mangle Nightmare 12,000 – 14,000 Goliath Endo Freddy Nightmare 15,000 Valkyrie Chica Nightmare 14,000 – 17,000 Shiny Shadow Bonnie Nightmare 20,000 – 22,000 Shiny Galleon Foxy Nightmare 20,000 – 22,000 Shiny Phantom Mangle Nightmare 25,000 Shiny Nightmare Mangle Nightmare 25,000 Shiny Springtrap Nightmare 24,000 – 28,000 Shiny Glitched Puppeteer Nightmare 35,000 Shiny Blighted Endo Freddy Nightmare 45,000 Shiny Leviathan Mangle Nightmare 45,000 Shiny Valkyrie Chica Nightmare 60,000 Shiny Goliath Endo Freddy Nightmare 60,000

Image Source: Roblox via Twinfinite

