All Accessories in Type Soul – Rarity, Stats, and How to Get Them

Accessories in Type Soul can give you not only neat stats but super duper extra cool looks, too. So, naturally, you would want to know everything about them. That’s why we’ve prepared this list of all accessories in Type Soul, including their rarity, stats, and how to get them.

All Type Soul Accessory List

Name Rarity Slot Stats Acquisition Hooded Sternritter Cloak Q Title Torso 15 HP

20 Reiatsu

10 Posture Quincy Progression Sternritter Cloak Q Title Torso 15 HP

20 Reiatsu

10 Posture Quincy Progression Miracle’s Cape Q Title Back 10 HP

25 Reiatsu Quincy Progression Miracle’s Helm Q Title Head 15 HP

5% Defense Quincy Progression Captain Cloak Armless SR Title Torso None Soul Reaper Progression Captain Cloak SR Title Torso None Soul Reaper Progression Lt. Band SR Title Shoulder None Soul Reaper Progression Quincy Cross Q Clan Arm 3% Rei Regen Quincy Clan Shihouin Blindfold SR Clan Face None Soul Reaper Clan Abarai Goggles SR Clan Face None Soul Reaper Clan Kuchiki Goggles SR Clan Face None Soul Reaper Clan Kyoraku Hat SR Clan Head None Soul Reaper Clan Kurosaki Headphones SR Clan Neck None Soul Reaper Clan Shiba Head Scarf SR Clan Neck None Soul Reaper Clan Hitsugaya Sash SR Clan Back None Soul Reaper Clan Hitsugaya Scarf SR Clan Neck None Soul Reaper Clan Hirako Tie SR Clan Neck None Soul Reaper Clan Zaraki Eye Patch SR Clan Face None Soul Reaper Clan Kurosaki Chain SR Clan Neck None Soul Reaper Clan Urahara Hat SR Clan Head None Soul Reaper Clan Shutara Necklace SR Clan Neck None Soul Reaper Clan Hyosube Oni Beads SR Clan Neck None Soul Reaper Clan Kuchiki Scarf SR Clan Neck None Soul Reaper Clan Hisagi Chains SR Clan Neck None Soul Reaper Clan Unohana Cape SR Clan Back None Soul Reaper Clan Shihouin Belt SR Clan Waist None Soul Reaper Clan (SR) SSR Cloak Common Back None Random Boss Drop For Soul Reaper (SR) SSR Rope Common Back None Random Boss Drop For Soul Reaper (SR) SSR Shoulder Pad Common Shoulder None Random Boss Drop For Soul Reaper Spectacles Common Face None Random Boss Drop Headware Common Face None Random Boss Drop Glasses Common Face None Random Boss Drop Earrings Common Face None Random Boss Drop Black Collar Common Neck None Random Boss Drop White Collar Common Neck None Random Boss Drop Black Belt Common Waist None Random Boss Drop White Belt Common Waist None Random Boss Drop Bandage Common Face None Random Boss Drop (ARR) Grimmjow’s Belt Uncommon Waist None Random Boss Drop For Arrancar (ARR) Arrancar Cape Uncommon Back None Random Boss Drop For Arrancar (ARR) Primera Furr Uncommon Neck None Random Boss Drop For Arrancar (ARR) Arrancar Cape Black Uncommon Back None Random Boss Drop For Arrancar (ARR) Primera Furr Black Uncommon Neck None Random Boss Drop For Arrancar (ARR) Arrancar Gehenna Beads Uncommon Waist None Random Boss Drop For Arrancar (SR) Shinigami Gehenna Beads Uncommon Waist None Random Boss Drop For Soul Reaper Gehenna Beads Uncommon Waist None Random Boss Drop Bowtie Uncommon Waist None Random Boss Drop (Q) Quincy Hat Rare Head None Random Boss Drop For Quincy (Q) Uryu’s Star Rare Waist None Random Boss Drop For Quincy (Q) Bambiettas Heart Rare Waist None Random Boss Drop For Quincy White Gi Rare Torso None Random Boss Drop Yoru Cloak Rare Back None Random Boss Drop Soul Beats Rare Neck None Random Boss Drop Short Cloak Rare Back None Random Boss Drop Crown Rare Head None Random Boss Drop (Q) Quincy Puffer Legendary Torso 15 HP

20 Reiatsu Random Boss Drop For Quincy (Q) Hooded Quincy Puffer Legendary Torso 15 HP

20 Reiatsu Random Boss Drop For Quincy (Q) Quincy Robes Legendary Torso 15 HP

20 Reiatsu

10 Posture Random Boss Drop For Quincy (Q) Mini Quincy Hat Legendary Head 15 HP

5% Defense Random Boss Drop For Quincy (ARR) Ulquiorra Cloak Legendary Back 10 HP

10 Reiatsu Random Boss Drop For Arrancar (ARR) Shiro Cloak Legendary Back 10 HP

20 Reiatsu Random Boss Drop For Arrancar (ARR) Harribel Male Cloak Legendary Back 10 HP

10 Posture Random Boss Drop For Arrancar (ARR) Harribel’s Cloak Legendary Back 10 HP

10 Posture Random Boss Drop For Arrancar (ARR) Barragan’s Robes Legendary Torso 20 Reiatsu

5% Defense Random Boss Drop For Arrancar (SR) Ichigo Cloak Legendary Back None Random Boss Drop For Soul Reaper (SR) Oetsu Puffer Legendary Torso 10 HP

10 Posture Random Boss Drop For Soul Reaper (SR) Kenpachi Eyepatch Legendary Face 10 HP Random Boss Drop For Soul Reaper (SR) Aizen Eyepatch Legendary Face 10 HP

10 Reiatsu

5 Posture Random Boss Drop For Soul Reaper (SR) Urahara Cloak Legendary Back 10 Reiatsu Random Boss Drop For Soul Reaper (SR) Tsunayashiro Cloak Legendary Back None Random Boss Drop For Soul Reaper Glowing Reactive Cat Ears Legendary Head 15 HP

5% Defense Random Boss Drop Cat Ears Legendary Head 15 HP

5% Defense Random Boss Drop Vamp Cloak Legendary Back 15 HP

20 Reiatsu Random Boss Drop Star Pendant Legendary Neck 10 HP

10 Reiatsu

5 Posture Random Boss Drop White Puffer Legendary Torso 15 HP

20 Reiatsu

5 Posture Random Boss Drop Red Puffer Legendary Torso 15 HP

20 Reiatsu

5 Posture Random Boss Drop Blue Puffer Legendary Torso 15 HP

20 Reiatsu

5 Posture Random Boss Drop Black Puffer Legendary Torso 15 HP

20 Reiatsu

5 Posture Random Boss Drop God’s Prize Legendary Head 5 HP

15 Reiatsu

10 Posture

2% Rei Regen

1% Defense Random Boss Drop Neutral Asura Pants Legendary Legs 5 HP

5% Reduced Meter Drain Random Boss Drop (ARR) Arrancar Asura Pants Legendary Legs 5 HP

5% Reduced Meter Drain Random Boss Drop For Arrancar (SR) Shinigami Asura Pants Legendary Legs 5 HP

5% Reduced Meter Drain Random Boss Drop For Soul Reaper (SR) SR Hibernal Cloak Legendary Back 15 HP

20 Reiatsu Random Boss Drop For Soul Reaper (SR) Saunder Cloak Legendary Back 15 HP

20 Reiatsu Random Boss Drop For Soul Reaper (ARR) Cacao Ruler Cloak Legendary Back 15 HP

20 Reiatsu Random Boss Drop For Arrancar (ARR) Vokun Furcloak Legendary Back 15 HP

20 Reiatsu Random Boss Drop For Arrancar (ARR) Arrancar Hibernal Cloak Legendary Back 15 HP

20 Reiatsu Random Boss Drop For Arrancar Kisuke Robe Legendary Torso 10 HP

10% Rei Regen

10% Mode Meter Gain Random Boss Drop Mugetsu Mask Legendary Face 5 HP

5 Posture Random Boss Drop Mugetsu Wrapping Legendary Arm 10% Hierro Pen

10% Reduced Mode Meter Drain Random Boss Drop (Q) Quincy Short Cloak Legendary Back 10 HP Clan War (Q) Quincy Black Pants Legendary Legs 10 HP

10% Reduced Mode Meter Drain Clan War (Q) Quincy White Pants Legendary Legs 10 HP

10% Reduced Mode Meter Drain Clan War (ARR) Arrancar Stripe Pants Legendary Legs 10 HP

10% Reduced Mode Meter Drain Clan War (ARR) White Honored Cloak Legendary Back 10 HP

1 Posture

5% Defense

2% Reiatsu Regen Clan War (ARR) Black Honored Cloak Legendary Back 10 HP

1 Posture

5% Defense

2% Reiatsu Regen Clan War (SR) Black Ripper Jacket Legendary Torso 10 HP

15 Reiatsu

10 Posture

2% Defense Clan War (SR) White Ripper Jacket Legendary Torso 10 HP

15 Reiatsu

10 Posture

2% Defense Clan War Blind View Legendary Torso 10 HP

1 Reiatsu

10 Posture Clan War White Guard Coat Legendary Back 10 HP

10 Reiatsu

1 Posture

2% Rei Regen Clan War Black Guard Coat Legendary Back 10 HP

10 Reiatsu

1 Posture

2% Rei Regen Clan War Min Starrk Mask Mythical Face 12 HP

12 Reiatsu

10 Posture Min Starrk Boss Raid Starrk Pelt Mythical Back 10 Health

10 Reiatsu

5% Defense

3% Rei Regen Min Starrk Boss Raid Yhwach Almighty Cloak Mythical Back 15 HP

10 Reiatsu

5 Posture

5% Defense

4% Rei Regen Data Bach Boss Raid Feng Star Mythical Head 5 HP

2% Rei Regen Dark Feng Boss Raid Dark Feng Headband Mythical Head 15 HP

3% Rei Regen Dark Feng Boss Raid Tiger King’s Pants Mythical Legs 15 HP

10 Reiatsu

5 Posture

2.5% Rei Regen Tiger King Boss Raid Dreadful Bone Mask Mythical Head 20 HP

5 Reiatsu

5 Posture

1% Defense

1% Rei Regen Bone King Boss Raid Dreadful Bone Armor Mythical Torso 25 HP

10 Reiatsu

10 Posture

4% Defense

5% Rei Regen Bone King Boss Raid Champion’s Coat Mythical Back None ? Gremmy’s Cloak Mythical Back 5 HP

10 Reiatsu

5 Posture

3% Defense

1% Rei Regen ? King’s Coat Mythical Back 25 HP

10 Reiatsu

8 Posture

5% Defense Championship Reward Gordeuau Cloak Mythical Back 25 HP

5 Reiatsu

1 Posture

5% Defense

5% Meter Gain Random Boss Drop Shunsui’s Kimono Mythical Torso 10 HP

10 Reiatsu

10 Posture

3% Defense Random Boss Drop Bararaq Diadem Unobtainable Head 20 HP

20 Reiatsu

1% Rei Regen

3% Defense Code: setroboominda Shiki’s Jacket Unobtainable Back 15 HP

20 Reiatsu ? Halo Arm Unobtainable Arm None ? Almighty Eye Unobtainable Head 3 Reiatsu

1% Reiatsu Regen

Buffs Holy Thunder Giveaways Kuro Cloak Unobtainable Back 20 Reiatsu ? Drakos Mark Unobtainable Arm 30 HP

25% Rei Regen ? Anubis Cloak Unobtainable Back 10 HP

10 Reiatsu

10 Posture ? All Accessories in Type Soul as of May 2024

That sums up all we have on accessories, their stats, and how to get them in Type Soul. For more helpful guides like this one, visit the Type Soul section here on Twinfinite. We have tips on how to rank up fast, the best Arrancar weapons, and even the new V2 Trello.

