Ark Survival Ascended Full Dinosaurs List

ARK: Survival Ascended has over 100 prehistoric creatures to discover, tame, and breed, and that isn’t even including the bosses or creatures appearing during special events! To help you keep track of them, we have every dinosaur in Ark Survival Ascended listed below for your convenience.

Everyone has a favorite dinosaur, and now you can summon them straight to your game using ARK Survival Ascended console commands. Find the full list of IDs below, and see if your favorite is listed. The liopleurodon is mine, because how else are you going to get to Candy Mountain?

All ARK: Survival Ascended Dino IDs Listed

Dinosaur ID Number Achatina Achatina_Character_BP_C Acrocanthosaurus Acro_Character_BP_C Allosaurus Allo_Character_BP_C Ammonite Ammonite_Character_C Anglerfish Angler_Character_BP_C Ankylosaurus Ankylo_Character_BP_C Araneo SpiderS_Character_BP_C Archaeopteryx Archa_Character_BP_C Argentavis Argent_Character_BP_C Arthropleura Arthro_Character_BP_C Aurochs Cow_Character_BP_C Baryonyx Baryonyx_Character_BP_C Basilosaurus Basilosaurus_Character_BP_C Beelzebufo Toad_Character_BP_C Brontosaurus Sauropod_Character_BP_C Chalicotherium Chalico_Character_BP_C Carbonemys Turtle_Character_BP_C Carnotaurus Carno_Character_BP_C Castoroides Beaver_Character_BP_C Cnidaria Cnidaria_Character_BP_C Coelacanth Coel_Character_BP_C Compy Compy_Character_BP_C Daeodon Daeodon_Character_BP_C Dilophosaurus Dilo_Character_BP_C Dimetrodon Dimetro_Character_BP_C Dimorphodon Dimorph_Character_BP_C Diplocaulus Diplodocus_Character_BP_C Dire Bear Direbear_Character_BP_C Dire Wolf Direwolf_Character_BP_C Dodo Dodo_Character_BP_C Doedicurus Doed_Character_BP_C Dung Beetle DungBeetle_Character_BP_C Dunkleosteus Dunkle_Character_BP_C Electrophorus Eel_Character_BP_C Equus Equus_Character_BP_C Eurypterid Euryp_Character_C Gallimimus Galli_Character_BP_C Giant Bee Bee_Character_BP_C Giganotosaurus Gigant_Character_BP_C Gigantopithecus Bigfoot_Character_BP_C Hesperornis Hesperornis_Character_BP_C Hyaenodon Hyaenodon_Character_BP_C Ichthyornis Ichthyornis_Character_BP_C Ichthyosaurus Dolphin_Character_BP_C Iguanodon Iguanodon_Character_BP_C Kairuku Kairuku_Character_BP_C Kaprosuchus Kaprosuchus_Character_BP_C Kentrosaurus Kentro_Character_BP_C Leech Leech_Character_C Leedsichthys Leedsichthys_Character_BP_C Liopleurodon Liopleurodon_Character_BP_C Lystrosaurus Lystro_Character_BP_C Mammoth Mammoth_Character_BP_C Manta Manta_Character_BP_C Megacerops Megacerops_Character_BP_C Megalania Megalania_Character_BP_C Megaloceros Stag_Character_BP_C Megalodon Megalodon_Character_BP_C Megalosaurus Megalosaurus_Character_BP_C Meganeura Dragonfly_Character_BP_C Megatherium Megatherium_Character_BP_C Mesopithecus Monkey_Character_BP_C Microraptor Microraptor_Character_BP_C Mosasaurus Mosa_Character_BP_C Moschops Moschops_Character_BP_C Onychonycteris Bat_Character_BP_C Otter Otter_Character_BP_C Oviraptor Oviraptor_Character_BP_C Ovis Sheep_Character_BP_C Pachy Pachy_Character_BP_C Pachyrhinosaurus Pachyrhino_Character_BP_C Paraceratherium Paracer_Character_BP_C Parasaurolophus Para_Character_BP_C Pegomastax Pegomastax_Character_BP_C Pelagornis Pela_Character_BP_C Phiomia Phiomia_Character_BP_C Piranha Piranha_Character_BP_C Plesiosaur Plesiosaur_Character_BP_C Procoptodon Procoptodon_Character_BP_C Pteranodon Ptero_Character_BP_C Pulmonoscorpius Scorpion_Character_BP_C Purlovia Purlovia_Character_BP_C Quetzalcoatlus Quetz_Character_BP_C Raptor Raptor_Character_BP_C Rex Rex_Character_BP_C Sabertooth Saber_Character_BP_C Sabertooth Salmon Salmon_Character_BP_C Sarco Sarco_Character_BP_C Spino Spino_Character_BP_C Stegosaurus Stego_Character_BP_C Styracosaurus Styra_Character_BP_C Tapejara Tapejara_Character_BP_C Terror Bird TerrorBird_Character_BP_C Therizinosaurus Therizino_Character_BP_C Thylacoleo Thylacoleo_Character_BP_C Titanoboa BoaFrill_Character_BP_C Titanomyrma Ant_Character_BP_C Titanomyrma (Flying) FlyingAnt_Character_BP_C Titanosaur Titanosaur_Character_BP_C Triceratops Trike_Character_BP_C Trike_Character_BP_C Trilobite_Character_C Troodon Troodon_Character_BP_C Tusoteuthis Tusoteuthis_Character_BP_C Woolly Rhino Rhino_Character_BP_C Yutyrannus Yutyrannus_Character_BP_C

How to Open Console Commands on Every Platform

You can use console commands to spawn any dinosaur available in Ark Survival Ascended. Console command cheats are available for every platform too, including PC, PlayStation, and Xbox.

To enable any of the cheats above, you must open the console command by following these steps:

Launch ARK: Survival Ascended; Choose Settings; Click Advanced; Turn Console Access “ON”; Leave the Menu; Start the game; While in-game, press one of the following to open CC: PC: ~ (tilde)

Xbox: R1 + L1 + Square + Triangle

Playstation: RB + LB + X + Y

And that’s everything we have regarding every dinosaur in Ark Survival Ascended and how to spawn them! For more Ark Survival Ascended cheats and tips, you can check out the relevant guides and articles down below.