All Idle Breakout Cheat Codes, Listed

It doesn’t hurt to cheat every now and then.

Meet the evolution of Atari Breakout: Idle Breakout. It’s an addicting game that requires nothing from you other than efficiently breaking hundreds, even thousands of bricks as quick as possible. It gets pretty tiresome though, after all, and at some point you just want to mess around. So, why not cheat? Here’s all Idle Breakout cheat code available right now.

Every Idle Breakout Cheat Code

As of right now, there are currently nine available cheat codes for Idle Breakout. Here’s what you have to work with:

Beat 10000 Levels:

MTA2MzcsMjcxOTM0ODExMzk0Ljg4LDk4LDE1NzcsMjMsMTAxMTI3Myw2Mjk0NDEyLDI5ODE2NzYsMCwyMDk5LDEsMCwxLDAsNDQwNDUuOTYsMTA0LDAsMjE3ODUyMywwLDIwODk3OTg2MjgwNC4wMCwyMDQyODgwLDE2NjQwOTI2ODk4MS4wMCw2MzE4OTA5MzI2LjAwLDYzMjA4OTE4NTMuMDAsMjkxODUzMzI3NDMyOC4wMCw0NjcwOTUwMzYzMzQ3LjAwLDAsMTU5MzEwNiwwLDAsMjcsNDUsNTgsMCwwLDAsMCwwLDAsMCwwLDAsMCw4LDQ4LDAsNjksMCwwLDAsMCwwLDEwLDksOSw0LDgsMSwxLDEsMSwxLDEsMSwxLDEsMSwxLDEsMSwxLDEsMSwxLDEsMSwwLDAsMCwxLDAsMCwwLDAsMSwxLDEsMCwwLDEsMSwwLDAsMCwxLDEsMSwwLDAsMCwwLDAsMCwwLDExNTcxOTMsMCw0LDAsMjMsMiwwLDAsMCw

Beat 200 Levels:

NjEwMywxOTI3ODAzMzk2MTEuNDcsMzA5LDg2NCwyNSw1ODA0MTksNjA4OTkzNCwyODI2NTMzLDIsMzIzOSwzLDEsMSwwLDQzNTk0Ljk1LDUyLDAsMTM5ODY3MjAyNyw4MDI0MDcwMjMzMi4wMCwyNjU5MTY2MzAxMzMuMDAsNTE0Njg1MDAxNzUuMDAsMzExOTM1NjcyMDk2LjAwLDcxMjk2MzMyNjQ0LjAwLDM1MDExMjM5MjYwOS4wMCw5MDA5NzcwMzY0NS4wMCw0MTU1NDQ3MjA4NzIuMDAsMCw3MDY1MDM2NTQ1LjAwLDAsNTIsNTEsNDQsNDMsMCwwLDAsMCwwLDAsNiw0OCw2LDU2LDgsNTIsNiw2MywwLDAsMCw3Niw3MiwxMCw4LDksNCwxNCwxLDEsMSwxLDEsMSwxLDEsMSwxLDEsMSwxLDA sMSwxLDAsMCwwLDAsMCwwLDAsMCwwLDAsMCwxLDEsMSwxLDAsMSwwLDAsMCwwLDEsMSwwLDAsMCwwLDAsMCwwLDAsMjY3OTA1LDAsMCw5LDIwLDEsMCwxLDAs

Beat 42000 Levels:

NDI4MDYsMjE5MzE4MzQ2NzU3NTMuNjEsNTksODA1OSw1Niw0MDY5Mjg5LDY4OTQ0NDAxLDM0MjY5MTQxLDAsMTU4ODk4LDUsMSwxLDAsNDQyMTkuMTIsMjkuMDAsMCwyMDE3MDYyMjkyLDI0MjQ2ODExNDczNzAzOCw5NjY2MDAyNDcwOTE4NTYsNjE0OTk0ODQ3MDU1MjgsMjM5MjgzNzkxMTc5MDA2LDIwMDAzOTUwODM2MDU3Niw3ODA0OTQzMTA2NTMzMzUsMjQyMDA4MjQxMTEwNDU4LDkxNDg1NTMyMTMyNzE5OSwxNTA2NzU0NDQ4OTU1Miw1ODc5MTE0NjYzNzExNiwwLDYwLDU1LDU1LDgwLDIwLDAsMCwwLDAsMCw2LDYwLDYsNzQsOCw3NSw2LDg3LDUsMTA5LDAsOTksMTQwLDEwLDksMTQsNCwyMiwxLDEsMSwxLDEsMSwxLDEsMSwxLDEsMSwxLDEsMSwxLDEsMSwxLDAsMCwwLDEsMSwxLDAsMCwxLDEsMSwxLDAsMSwxLDEsMSwwLDEsMSwxLDEsMCwxLDEsMSwwLDAsMjkzNzQ0NjAsMCwxLDEzLDY0LDIsMCwxLDA

Beat 6000 Levels:

NjEwMywxOTI3ODAzMzk2MTEuNDcsMzA5LDg2NCwyNSw1ODA0MTksNjA4OTkzNCwyODI2NTMzLDIsMzIzOSwzLDEsMSwwLDQzNTk0Ljk1LDUyLDAsMTM5ODY3MjAyNyw4MDI0MDcwMjMzMi4wMCwyNjU5MTY2MzAxMzMuMDAsNTE0Njg1MDAxNzUuMDAsMzExOTM1NjcyMDk2LjAwLDcxMjk2MzMyNjQ0LjAwLDM1MDExMjM5MjYwOS4wMCw5MDA5NzcwMzY0NS4wMCw0MTU1NDQ3MjA4NzIuMDAsMCw3MDY1MDM2NTQ1LjAwLDAsNTIsNTEsNDQsNDMsMCwwLDAsMCwwLDAsNiw0OCw2LDU2LDgsNTIsNiw2MywwLDAsMCw3Niw3MiwxMCw4LDksNCwxNCwxLDEsMSwxLDEsMSwxLDEsMSwxLDEsMSwxLDAsMSwxLDAsMCwwLDAsMCwwLDAsMCwwLDAsMCwxLDEsMSwxLDAsMSwwLDAsMCwwLDEsMSwwLDAsMCwwLDAsMCwwLDAsMjY3OTA1LDAsMCw5LDIwLDEsMCwxLDAs

Break 1 Million Blocks Instantly:

ODUwLDg0NDkyNzU4LDQ5LDEwNSwzNCw4MDg0MCwxNzkwMjg1LDY4NDA2Niw1LDY2NzksMywwLDEsMCw0Mzk3NC4yMCw0NTg4NSwxNDcwODU2OSwyNTM4OTQ5NjQsMzM0MjA0NjksMjQ3Nzk2NzgxMi4wMCw0NjM3MDI5NDMsNDIxNjYyNjI0Ni4wMCw0OTY0NTc2NzksNjU3NTA5MjcyNC4wMCwyNDEzNjI4MDAsNTU5OTUxNDQxNS4wMCw1OTQyMjYxNCwxMjMyNzI4OTQ3LDMwLDMwLDMwLDMwLDMwLDMwLDAsMCwwLDksMjQsNiwyOSw2LDI5LDgsMjQsNiwyNCw1LDM5LDAsMjQsMCw4LDYsNiw0LDEzLDEsMSwxLDEsMSwxLDEsMSwxLDEsMSwxLDAsMCwwLDAsMCwxLDAsMCwwLDAsMSwwLDAsMCwwLDEsMSwwLDAsMCwxLDAsMCwwLDAsMSwwLDAsMCwwLDEsMSwwLDAsMCwyMzIyNCwwLDAsNywxMSwxLDAsMCwxLA==

Infinite Gold:

MTgzNixJbmZpbml0eSxJbmZpbml0eSwyMTcsMCwxNjUyNTgsMTY1MjU4LDgxMTMyLDUsMSwxLDEsMSwwLDQzNTk1Ljc4LDQ2ODE1MTM5LDAsMCwwLDAsMCwwLDAsMCwwLDAsMTkzODc1Njg1MCwxOTM4NzU2ODUwLDAsMCwwLDAsMCwxMDAwLDAsMCwwLDAsMCwwLDAsMCwwLDAsMCwwLDAsNSwyNTUsMCwzMywwLDEwLDksMTY0LDQsOTUsMCwwLDAsMCwwLDEsMCwwLDAsMSwxLDEsMCwwLDAsMCwwLDEsMSwxLDEsMCwxLDEsMSwxLDAsMSwxLDEsMSwwLDEsMSwxLDEsMCwxLDEsMSwxLDAsMSwxLDEsMSwwLEluZmluaXR5LDAsMCwwLDEsSW5maW5pdHksMSwwLDAs

Obtain All Ball Upgrades:

MjQzNzcsNjQwNDkyMjg4NjQ4LjMzLDgzLDQzNzgsNDQsMjMxNzI2NCw0MDI0Mzc3NSwxOTg4NDQ5NiwwLDk0NjY0LDEwLDEsMSwwLDQ0MjA5LjY0LDMyLjk3LDAsMTY0NjUyNDQwOCwyNzczODUyMDg3MjUyNywyNzc5NDgwMjkyMjM1NTksNzQ4Nzg0MzMwNjM3Nyw3MTM4NTYwNjYwNDk4OCwyMDU0MTQyNzQzMTQyMSwyMzY3MzU2NzUzOTMwMDUsMjQ2NTAwOTMwNTczNTksMjcyMDM2OTY1NTUxMDE2LDE0NDY0Mjc2MjcxODYsMTY4MDUxOTk1MDA4NDYsMCw2MCw1NSw1NSw3MCwyMCwwLDAsMCwwLDAsNiw1NSw2LDY4LDgsNjgsNiw3OCw1LDEwMCwwLDk5LDEyOSwxMCw5LDEzLDQsMjEsMSwxLDEsMSwxLDEsMSwxLDEsMSwxLDEsMSwxLDEsMSwxLDEsMSwwLDAsMCwxLDEsMSwwLDAsMSwxLDEsMSwwLDEsMSwxLDEsMCwxLDEsMSwxLDAsMSwxLDAsMCwwLDE2NTA0MzE1LDAsMSw5LDYwLDIsMCwxLDAs

Reach Level 212:

MjA5LDQyMTcwNTcwMywzMTY0LDE2LDIwLDE5OTA1LDExMzE0OTAwLDU1MjI2MDUsNSw3NzksMiwwLDAsMCw0NDEzOC41NSw1OCwyMzgxNDUxLDU2MDk0OTEsMCwzNzUyNDQ1NDc3MDI5LjAwLDAsODQyODI0NTk3NDY2Ny4wMCw1NTIwLDIwMTY4MjU2OTM4MzE5LjAwLDAsMTQ2MTA1NTcxNzkxMDkuMDAsMCwxMDE4NjIzMTA2Ny4wMCwzMywwLDAsMCwwLDAsMCwwLDAsOSwyNSwwLDAsMCwwLDAsMCwwLDAsMCwwLDAsMCwwLDEwLDgsMTEsNCwxNSwxLDEsMSwxLDEsMSwxLDEsMSwxLDEsMSwwLDAsMCwwLDAsMSwxLDEsMSwwLDEsMSwxLDEsMCwxLDEsMSwxLDAsMSwxLDEsMCwwLDEsMCwwLDAsMCwwLDAsMCwwLDAsMjU3MDYyMCwwLDAsMiw1MywwLDAsMSwwLA

Reach Level 260464:

MjYwNDY0LDFlKzMwMixJbmZpbml0eSw0MDE4NywwLDE1MjY0NTkzLDE1MjY0NTkzLDc2

Expired Idle Breakout Cheat Codes

There are currently no expired codes

How To Use Cheat Codes in Idle Breakout

Now that you’ve got plenty of cheat codes to use in Idle Breakout, how exactly are they used? Whether you are playing on a mobile device or browser, the steps to using them are all the same. Here’s how it works:

Open Settings. In the top right corner, select the gear icon to open the game’s settings. Choose Import. Type in a valid code. Note that the codes are incredibly long, not to mention case sensitive. To make it easier, you’re better off copying and pasting.

With that, you have everything you need to know about all Idle Breakout cheat codes, as well as how to use them. If you find that these codes weren’t to your liking, you can always start over from scratch by performing the same steps above, but instead selecting “Wipe All Data.” Enjoy your brick-breaking, you cheater!

